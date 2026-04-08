返却不要・契約なし。必要なときだけ使える“100GB付き買い切りWiFi”が7,980円【39％オフ】

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【Amazonタイムセール】

リチャージWiFi「バッテリーレス 100GB 365日」をチェック！

リチャージWiFiの「バッテリーレス 100GB 365日 ギガ付き ポケット WiFi モバイル ルーター（M4-100GB/365日）」がAmazonタイムセール対象。参考価格12,980円のところ、39％オフの7,980円で販売中。

月額もかからず、必要なときだけ使えるタイプ。100GB付きで7,980円なら、入院や出張みたいな“期間限定のネット”用としてはアリ。

挿すだけで、そのまま使える

USB Type-Cケーブル一体型で、挿せばそのまま接続できるタイプ。SSIDやパスワード入力も不要で、設定に時間を取られない。こういう製品は最初の一歩でつまずきがちだけど、そこがかなり軽い。届いてすぐ使い始められる。

「短期間だけネット欲しい」にちゃんとハマる

この手のWiFiは、常用というより“穴埋め”で使うもの。入院や出張、引っ越し直後みたいに「今だけネット欲しい」場面にちょうどいい。契約や解約を気にせず、そのまま使い切れるのはこのタイプならでは。

単体では使えないが、そのぶん割り切って使える

バッテリーレスなので、使うときは給電しながら動かす形になる。持ち歩き用のルーターとは違い、使う場所はある程度限られる。ただ、「とりあえず繋がればいい」場面なら気軽に使える。