AIも画面も“余裕”で使える、16インチの万能ノート。Ryzen AI＋Copilot+対応で12万円台

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【Amazonタイムセール】

Dell ノートパソコン「Dell 16 Plus DB16255（NCL56-FHA）」をチェック！

Dellのノートパソコン「Dell 16 Plus DB16255（NCL56-FHA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格149,800円のところ、17％オフの124,800円で販売中。

AI PCって気になるけど、いきなり高いモデルに手を出すのは迷う。このくらいの価格で、普段の作業もこなせるなら試しやすい。

AI機能を実際に触れる

Copilot+に対応し、Recallやライブキャプション、Cocreatorなどの機能が使える。表示したアプリやファイルなどを検索したり、動画の音声を字幕表示するといった使い方に対応する。

普段の作業もそのままこなせる16インチ

16インチのFHD+ディスプレイで、ブラウザや資料を並べて使いやすいサイズ。メモリ16GBとSSD 512GBの構成で、日常用途から軽めの作業まで対応する。テンキーも付いており、入力作業にも向いている。

周辺機器やサポートで困りにくい

USB Type-Cは給電と映像出力に対応し、USB-AやHDMIも備える構成。Wi-Fi 7や指紋認証、プライバシーシャッター付きカメラも搭載する。翌営業日対応のオンサイト修理サービスが付属する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】16インチ FHD+（1920×1200）非光沢 IPS

【AI】Copilot+対応（Ryzen AI／NPU搭載）

【端子】USB Type-C（給電・映像出力対応）×2、USB-A×1、HDMI

【通信】Wi-Fi 7

【重量】約1.83kg

【サポート】翌営業日対応オンサイト修理サービス（1年）