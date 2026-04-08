Amazonセール情報大紹介！ 第1600回
AIも画面も“余裕”で使える、16インチの万能ノート。Ryzen AI＋Copilot+対応で12万円台
2026年04月08日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
Dell ノートパソコン「Dell 16 Plus DB16255（NCL56-FHA）」をチェック！
Dellのノートパソコン「Dell 16 Plus DB16255（NCL56-FHA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格149,800円のところ、17％オフの124,800円で販売中。
AI PCって気になるけど、いきなり高いモデルに手を出すのは迷う。このくらいの価格で、普段の作業もこなせるなら試しやすい。
AI機能を実際に触れる
Copilot+に対応し、Recallやライブキャプション、Cocreatorなどの機能が使える。表示したアプリやファイルなどを検索したり、動画の音声を字幕表示するといった使い方に対応する。
普段の作業もそのままこなせる16インチ
16インチのFHD+ディスプレイで、ブラウザや資料を並べて使いやすいサイズ。メモリ16GBとSSD 512GBの構成で、日常用途から軽めの作業まで対応する。テンキーも付いており、入力作業にも向いている。
周辺機器やサポートで困りにくい
USB Type-Cは給電と映像出力に対応し、USB-AやHDMIも備える構成。Wi-Fi 7や指紋認証、プライバシーシャッター付きカメラも搭載する。翌営業日対応のオンサイト修理サービスが付属する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 340
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16インチ FHD+（1920×1200）非光沢 IPS
【AI】Copilot+対応（Ryzen AI／NPU搭載）
【端子】USB Type-C（給電・映像出力対応）×2、USB-A×1、HDMI
【通信】Wi-Fi 7
【重量】約1.83kg
【サポート】翌営業日対応オンサイト修理サービス（1年）
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