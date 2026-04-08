Amazonセール情報大紹介！ 第1601回
“爪切りに見えない”ほど薄く美しい、携帯するためのプレミアム爪切り【17％オフ】
2026年04月08日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで17％オフ】
貝印「リーフタイプ爪切り（PQ1002）」をチェック！
貝印「リーフタイプ爪切り（PQ1002）」がAmazonで割引対象。参考価格6,050円のところ、17％オフの5,035円で販売中。
これ、ぱっと見だと爪切りに見えない。折りたたむとただの板のような形になる、ちょっと変わった構造。
実際はしっかり使える爪切りで、薄く持ち歩けるのがポイント。17％オフの今なら、「なんだこれ」と思ったタイミングでそのまま試してみるのもアリ。
一見すると爪切りに見えない、薄い金属の道具感
折りたたんだ状態だと、爪切りというより金属のプレートのような見た目。本体から刃までステンレスで統一されていて、すっきりした見た目になっている。表面のロゴも含めて、一般的な爪切りとは少し違う見た目の1本。
薄型でも仕上げまでできる、ヤスリ内蔵
見た目の特徴が目立つが、実用品としての中身も押さえられている。爪切り後の仕上げに使えるヤスリを内蔵していて、切ったあとにそのまま整えるところまで1本で対応できる。
革ケース付きで、そのまま持ち出せる
専用の革ケースが付属。本体は薄く、バッグやポーチにも収まりやすい。出張や外出用に1本分けておくのにちょうどいい。
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