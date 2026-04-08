走るとき、スマホどこに入れてる？ “揺れない”ランニングリュックが3,000円台

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走るとき、スマホや水などをどう持つかで毎回ちょっと迷う。ポケットに入れると揺れるし、手に持つのも邪魔だしで、しっくりこないまま走ってる人も多いはず。まとめて解決できるならラクになる。

走りながら出し入れできる

走っている途中でも、スマホやドリンクを取り出しやすい作り。前ポケットに入れておけば、手を伸ばせばすぐ取り出せる位置にある。走りを止めずに使えるのが、この形の良さ。

見た目以上に入る10L

コンパクトに見えても、容量は10Lある。タオルや着替え、ウインドブレーカーなども入るサイズで、スマホやドリンクとあわせてまとめて持ち運べる。荷物が少し増える日でも対応でき、普段のランニングやトレイル、通勤ランなどでも使えるサイズ感。

汗をかいても扱いやすい作り

背面は凹凸のあるハニカム構造で、汗で張り付きにくい作り。風が通りやすく、通気性にも配慮されている。汚れた場合は手洗いで丸洗いもできるため、汗をかく場面でも使いやすい。