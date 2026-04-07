Amazonセール情報大紹介！ 第1597回
その2万円台モニター、ここまで揃ってる？ QHD×Type-C×高さ調整の27インチ
2026年04月07日 18時00分更新
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安いモニターは、どこか削られているのが普通。画面の広さか、接続のしやすさか、設置のしやすさか。このモデルは27インチQHDにType-C、高さ調整まで揃えて、それで2万円台。
27インチQHDで、ウィンドウを並べて使える
フルHDだと、ブラウザや資料を並べたときにすぐ詰まる。このサイズと解像度なら、2つ3つとウィンドウを並べても余裕がある。切り替えの手間を減らして使える。
Type-Cで、ノートPCまわりがすっきりする
USB Type-Cで映像と給電をまとめられるので、ケーブルを何本もつなぐ必要がない。USB-Aも2つ付いていて、周辺機器も接続できる。ノートPCと組み合わせて使いやすい。
高さ調整と5年保証で、そのまま使い続けられる
ディスプレイは高さが合わないと、あとからじわじわ気になってくる。このモデルは上下に100mm動かせるので、自分の目線に合わせやすい。5年保証でケーブルまで対象に入るので、買ってそのまま使い続けやすい。
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