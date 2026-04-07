「小さい画面はキツい」と思うなら。17インチなのに1.35kg、“持ち出せる”LG gramが24％オフ

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【Amazonタイムセール】

LG ノートパソコン「LG gram 17Z90S-MA78J」をチェック！

LGのノートパソコン「LG gram 17Z90S-MA78J」がAmazonタイムセール対象。参考価格272,545円のところ、24％オフの208,000円で販売中。

資料を見ながら入力するような作業が多い人なら、ノートPCの画面が足りないと感じたことはあるはず。確認するたびにウィンドウを切り替える必要があり、作業が途切れやすい。

こうした不便さを解消しようとすると、大きなディスプレイを選びたくなる。ただ、大画面ノートは重くなりがちで、しょっちゅう持ち出すには現実的じゃない。この両方を避けたいなら、「17Z90S-MA78J」のタイムセールはチェックしておきたい。

17インチでこの重さ、持ち出せる大画面ノート

17インチのノートPCはサイズ的に持ち出しづらい印象があるが、このモデルは約1350gに収まっている。見た目のサイズに対して軽く、大画面でも外に持ち出して使える1台だ。

画面が広いだけじゃない、作業しやすい表示

ディスプレイは17.0型で、解像度は2560×1600のWQXGA、縦横比は16:10。フルHDより表示できる情報量が多く、縦方向にも余裕があるため、資料やブラウザを並べて使いやすい。アンチグレア仕様で、映り込みを抑えた表示になっている。

あとで困りにくい、端子も中身も揃っている

HDMI×1、USB Type-C×2（Thunderbolt 4対応）、USB Type-A×2、microSDカードスロットを備え、周辺機器の接続に対応。Wi-Fi 6Eや顔認証にも対応し、日本語キーボードはテンキー付き。メモリは増設できないが、最初から16GBと1TB SSDを搭載しており、そのまま使い始めやすい。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 7 155H

【メモリ】16GB（増設不可）

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】17.0型／2560×1600（WQXGA）／16:10

【重量】約1350g

【バッテリー】最大19.5時間