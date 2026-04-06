ゲストにはおなじみのニッポン放送アナウンサーの箱崎みどりさんと声優の松本忍さんが出演！
『三國志 覇道』の4月度公式生放送を4月13日21時より配信決定！新武将やアップデート情報をお届け
コーエーテクモゲームスは4月6日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）でサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、生放送番組「『三國志 覇道』4月度公式生放送 #ハドウへの道」の実施が決定したと発表。配信日は、2026年4月13日21時より。
番組では、おなじみのメンバーである三国志通の箱崎みどりさん（ニッポン放送アナウンサー）と『三國志 覇道』で曹真（そうしん）や張繍（ちょうしゅう）を演じ、本作の熱心なプレイヤーでもある声優の松本忍さんが出演。『三國志 覇道』白波瀬優ディレクター、MCの植松哲平さん（ラジオDJ）と4人で番組を進行していく。
新武将やアップデート情報などを紹介するので、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
【番組概要】
番組名：『三國志 覇道』4月度公式生放送 #ハドウへの道
放送日時：2026年4月13日21時～22時30分（予定）
出演者：
ゲスト：松本忍さん（声優）／箱崎みどりさん（ニッポン放送アナウンサー）
MC：植松哲平さん（ラジオDJ）
『三國志 覇道』ディレクター：白波瀬優氏
放送URL：
・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/_AmRYiYoDOc
・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1XxygmQaNmLGM
・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350230143
【ゲーム情報】
タイトル：三國志 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）
・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照
・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）
・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末
※ 一部機種を除く
※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります
※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります
配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
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