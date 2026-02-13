コーエーテクモゲームスは2月12日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、2月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。

■2月アップデート 概要

●イベント「集材建陣」第三期

●イベント「集材建陣」第三期 戦陣について

●イベント「集材建陣」第三期 報酬

●イベント「集材建陣」第三期 開始時について

●イベント「集材建陣」第三期 順位確定後

●新LR武将「荀攸」（じゅんゆう）と「項籍」（こうせき）が登場

新たなLR武将「荀攸」と「項籍」が「極求賢令」に登場。

「LR荀攸」は、戦法の連鎖数に応じて強力な攻撃が可能になる騎兵武将。曹操／荀彧／荀攸／郭嘉／程昱を主将に編制した際は、これらの武将が戦法を発動したときに、撃心発生と撃心威力を高めた状態で攻撃できる。曹操らの部隊で火力をさらに強化したい場合に適した武将だ。

「LR項籍」は、強力な物理攻撃と高い物理耐久をあわせ持つ騎兵武将。猛奮／有利激攻を高い効果量で付与し、強力な一撃を狙える。また、物理系統の被ダメージを大幅に軽減することで、粘り強く戦うことが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

