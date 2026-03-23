コーエーテクモゲームスは3月19日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）でサービス中の『三國志 覇道』について、3月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。

また、サービス開始5.5周年を記念し最大1万円分の「えらべるPay」や「三國志」シリーズ40周年記念ハンドタオルが当たるプレゼントキャンペーンを開催中。こちらの期間は、2026年4月7日23時59分まで（応募条件達成は3月31日23時59分まで）。

■3月アップデート概要

●新長期イベント「戦任尽力」

●イベント「戦任尽力」第一期について

●イベント「戦任尽力」第一期 ルールについて

●イベント「戦任尽力」第一期 攻城戦について

●イベント「戦任尽力」戦任について

●イベント「戦任尽力」第一期 報酬について

●新LR武将「顔良」（がんりょう）と「文醜」（ぶんしゅう）が登場！

新たなLR武将「顔良」と「文醜」が「極求賢令」に登場。

「LR顔良」は「豪昇」や「有利激攻」、撃心によって戦法攻撃で敵に大きなダメージを与えることができる騎兵武将。また敵部隊の戦法に対して高い耐久力を持っており、戦法が強力な武将からのダメージを抑えて戦うことができる。

「LR文醜」は、「穿撃」や「威槍」によって通常攻撃で敵に大きなダメージを与えることができる騎兵武将。また敵部隊の通常攻撃に対して高い耐久力を持っており、加えて自身の会心発生時に「自部隊の負傷兵回復」を行うことで戦闘を有利に進めることが可能だ。

新有利変化「護厳」で駐屯／防衛中に素早い戦法発動を狙うことが可能で、兵科相性が有利な敵からの通常攻撃による被ダメージを大幅に軽減することができ、通常攻撃が強力な部隊に対して粘り強く戦うことができる「LR于禁」がシーズン武将として登場。