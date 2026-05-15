新LR武将「司馬師」と「司馬昭」が登場！
『三國志 覇道』にて長期イベント「戦任尽力」第三期が開幕！5月アップデートを実施
コーエーテクモゲームスは5月14日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）用MMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、5月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。
■5月アップデート 概要
・長期イベント「戦任尽力」第三期について
・イベント「戦任尽力」戦任について
・イベント「戦任尽力」第三期開始時について
・イベント「戦任尽力」終了後について
・イベント「戦任尽力」第三期 報酬について
・軍馬技能の調整について
・新LR武将「司馬師」（しばし）と「司馬昭」（しばしょう）が登場
新たなLR武将「司馬師」と「司馬昭」が「極求賢令」に登場。
「LR司馬師」は、さまざまな不利変化で敵を弱体化させることができる弓兵武将。
「LR司馬昭」は、自身を強化して戦法で敵に大きなダメージを与えつつ、新不利変化「封縛」で敵の態勢を崩すことができる歩兵武将だ。
【ゲーム情報】
タイトル：三國志 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）
・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照
・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）
・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末
※ 一部機種を除く
※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります
※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります
配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
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