コーエーテクモゲームスは4月16日、PC（Steam／Google Play Games）／iOS／Androidでサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、4月アップデートを実施したと発表。以下では、その内容の一部を紹介しよう。

■4月アップデート概要

●長期イベント「戦任尽力」第二期が開幕

●イベント「戦任尽力」について

●イベント「戦任尽力」その他の調整について

●イベント「戦任尽力」第二期 報酬について

●新LR武将「華雄」（かゆう）と「張良」（ちょうりょう）が登場

新たなLR武将「華雄」と「張良」が「極求賢令」に登場。

「LR華雄」は、高い物理耐久を持ち、戦法の回転も早められる騎兵武将。最大兵力を参照して条件を満たした際に、敵部隊から受ける物理ダメージで会心/撃心が発生しなくなり、戦法ゲージや戦法速度を上昇させることが可能だ。

好相性であれば華雄が補佐でも上記効果を発動可能なため、董卓隊や呂布隊を強化するのに適している武将になる。

「LR張良」は、新有利変化「献計」によって高いサポート性能を発揮する弓兵武将。自部隊の知力を参照して味方部隊の攻撃、防御、知力を高め、知力の低い敵部隊からの弱化効果を50％の確率で避けることが可能だ。

さらに、「騎兵戦法抑圧」の付与や会心性能の大幅強化によって、自らも優れた対部隊性能を発揮する。

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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