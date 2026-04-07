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Amazonセール情報大紹介！ 第1593回

メモリ128GBを持ち歩くって何？ 中身はデスクトップ級のタブレットPC

2026年04月07日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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ASUS ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC」をチェック！

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　この「ROG Flow Z13」は、重い処理にも対応できる1台。複数環境を同時に動かしても余裕があり、デスクトップでやっていた作業も外に持ち出して扱える。

　見た目はタブレット。でも中身は完全にPC。このクセ強PC、刺さる人にはとことん刺さる一台。

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128GBメモリで、普通のノートの限界を越える

　この機種の一番のポイントはメモリ128GB。ブラウザやアプリを複数開いた状態でも余裕があり、動画編集や3DCGなどの重い処理も扱いやすい容量。一般的なノートPCでは足りなくなりがちな場面でも、そのまま止めずに作業を続けやすい。

タブレットなのに、やっていることは完全に別物

　キーボードを外してタブレットとして使えるデタッチャブル構造。13.4インチのサイズ感ながら、高性能CPUと128GBメモリを積んでいるのが特徴で、この形でここまでの構成を備えている。ノートとタブレットを分けずに、1台で完結させたい人には合う。

持ち出して使える仕様も揃っている

　USB4（Type-C）は給電や映像出力に対応し、USB Type-AやmicroSDも使える。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4にも対応しており、接続まわりで困りにくい。外でもそのまま使いやすい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI MAX+ 395

【メモリ】128GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】13.4インチ（2560×1600／180Hz）

【形状】デタッチャブル（タブレットとして使用可）

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