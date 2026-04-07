Amazonセール情報大紹介！ 第1593回
メモリ128GBを持ち歩くって何？ 中身はデスクトップ級のタブレットPC
2026年04月07日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで6％オフ】
ASUS ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC」がAmazonで割引対象。参考価格611,405円のところ、6％オフの575,556円で販売中。
この「ROG Flow Z13」は、重い処理にも対応できる1台。複数環境を同時に動かしても余裕があり、デスクトップでやっていた作業も外に持ち出して扱える。
見た目はタブレット。でも中身は完全にPC。このクセ強PC、刺さる人にはとことん刺さる一台。
128GBメモリで、普通のノートの限界を越える
この機種の一番のポイントはメモリ128GB。ブラウザやアプリを複数開いた状態でも余裕があり、動画編集や3DCGなどの重い処理も扱いやすい容量。一般的なノートPCでは足りなくなりがちな場面でも、そのまま止めずに作業を続けやすい。
タブレットなのに、やっていることは完全に別物
キーボードを外してタブレットとして使えるデタッチャブル構造。13.4インチのサイズ感ながら、高性能CPUと128GBメモリを積んでいるのが特徴で、この形でここまでの構成を備えている。ノートとタブレットを分けずに、1台で完結させたい人には合う。
持ち出して使える仕様も揃っている
USB4（Type-C）は給電や映像出力に対応し、USB Type-AやmicroSDも使える。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4にも対応しており、接続まわりで困りにくい。外でもそのまま使いやすい。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI MAX+ 395
【メモリ】128GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】13.4インチ（2560×1600／180Hz）
【形状】デタッチャブル（タブレットとして使用可）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
-
第1594回
トピックス「小さい画面はキツい」と思うなら。17インチなのに1.35kg、“持ち出せる”LG gramが24％オフ
-
第1590回
トピックス990gで、13万円台。Ryzen 5＋16GBメモリのパワーを詰め込んだ持ち運べる高性能ノート【セール最終日】
-
第1589回
トピックス充電器、まだ何個も持ち歩く？ これ1個で足りる100W充電器が4,880円【新生活セール Final最終日】
-
第1587回
トピックス【セール最終日】12,980→5,130円。これ1台で“ちょっと楽”。Amazon Echo Show 5、使ってみよう
-
第1586回
トピックスセールで10万円以下、16GBメモリ＋Office込みでちゃんと使える。ASUSの高コスパ万能ノート
-
第1583回
トピックス“全部入り”より、この一本。37gで25年保証のレザーマンナイフ
-
第1582回
トピックス“燃えにくい”のにPCもいける。CIOの67W×20000mAhモバイルバッテリー
-
第1581回
トピックス16インチで約1.2kg。32GB＆最大22時間駆動のLG gram Pro 16が33％オフ
- この連載の一覧へ