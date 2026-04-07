メモリ128GBを持ち歩くって何？ 中身はデスクトップ級のタブレットPC

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで6％オフ】

ASUS ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC」をチェック！

ASUSのゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC」がAmazonで割引対象。参考価格611,405円のところ、6％オフの575,556円で販売中。

この「ROG Flow Z13」は、重い処理にも対応できる1台。複数環境を同時に動かしても余裕があり、デスクトップでやっていた作業も外に持ち出して扱える。

見た目はタブレット。でも中身は完全にPC。このクセ強PC、刺さる人にはとことん刺さる一台。

128GBメモリで、普通のノートの限界を越える

この機種の一番のポイントはメモリ128GB。ブラウザやアプリを複数開いた状態でも余裕があり、動画編集や3DCGなどの重い処理も扱いやすい容量。一般的なノートPCでは足りなくなりがちな場面でも、そのまま止めずに作業を続けやすい。

タブレットなのに、やっていることは完全に別物

キーボードを外してタブレットとして使えるデタッチャブル構造。13.4インチのサイズ感ながら、高性能CPUと128GBメモリを積んでいるのが特徴で、この形でここまでの構成を備えている。ノートとタブレットを分けずに、1台で完結させたい人には合う。

持ち出して使える仕様も揃っている

USB4（Type-C）は給電や映像出力に対応し、USB Type-AやmicroSDも使える。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4にも対応しており、接続まわりで困りにくい。外でもそのまま使いやすい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI MAX+ 395

【メモリ】128GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】13.4インチ（2560×1600／180Hz）

【形状】デタッチャブル（タブレットとして使用可）