Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第161回
“勝ちに行く”ためのディスプレー 最大320Hz駆動の24.5型フルHDゲーミングディスプレーが23％オフ！
2026年04月06日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Alienwareの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Alienwareの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「【Amazon.co.jp限定】Dell AW2525HM-A」が販売中だ。参考価格は3万3800円だが、タイムセールにより23％オフの2万5979円で購入できる（4月6日時点）。
本製品は、24.5型のフルHD（1920×1080ドット）を採用するゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは最大320Hz（DisplayPortの場合。HDMIは255Hz）、応答速度は0.5ms（GtG）。そのほか多機能スタンドや伸縮式のヘッドセットハンガーなども特徴となっている。
タイムセール期間中は、2万円台で購入できる！
ユーザーレビューを見ると、「さすがの品質」「発色がとてもいい」「（前使っていたディスプレーと比べると）素人目でもわかるくらいヌルヌルになった」といった声が寄せられている。タイムセール期間中は2万円台で買えるため、欲しいと思ったら早めにチェックしてみるといいだろう。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Dell AW2525HM-A 24.5インチ Alienware ゲーミングモニター(無輝点5年保証/FHD/IPS,非光沢/DP 1.4×1,HDMI×2/sRGB 99%/縦横回転,高さ調整/0.5ms,320Hz(DP),255Hz(HDMI)/ G-SYNC Compatible,AMD FreeSync Premium)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第163回
トピックスRyzen 7 260＆RTX 5070で“長く戦える性能”を詰め込んだASUS製16型ゲーミングノートPCが27万円台！
-
第162回
トピックスCore Ultra 5＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台！ 白色のピラーレスケースがオシャレすぎる
-
第160回
トピックスなんだこの可愛い生き物は……。Xboxコントローラーのシリコンカバーが10％オフで販売中
-
第159回
トピックスサンリオのSwitch 2コントローラーがめっちゃカワイイ！ 有線・無線対応や10時間以上のバッテリー駆動なども魅力
-
第158回
トピックスRyzen 7 7800X3D＆RX 9060 XTの良スペック、G TUNE製ゲーミングPCがタイムセールで10％オフ！
-
第157回
トピックスRTX 5060 TiでフルHD〜WQHDを快適に遊べる、GALLERIAの高コスパ万能ゲーミングPC！ 「Crazy Raccoon」コラボのケースも魅力
-
第156回
トピックスPCゲームの最適解は、やっぱりXboxコントローラー。新生活セール FinalでGameSir製が15％オフ
-
第156回
トピックスRyzen 9 8940HX＆RTX 5060搭載、“ガチ性能”を持ち歩く16型ゲーミングノート
-
第155回
トピックスQD-Mini LED×320Hz×1msで美しさと速さを両立！ 27型WQHDゲーミングディスプレーが5万円切り！【新生活セール Final】
-
第154回
トピックスコスパ重視で軽めのゲームを遊びたい人に！ RTX 3050搭載のASUS製ゲーミングノートPCが14万円切り【新生活 Final 先行セール中】
- この連載の一覧へ