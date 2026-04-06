“勝ちに行く”ためのディスプレー 最大320Hz駆動の24.5型フルHDゲーミングディスプレーが23％オフ！

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Alienwareの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Alienwareの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「【Amazon.co.jp限定】Dell AW2525HM-A」が販売中だ。参考価格は3万3800円だが、タイムセールにより23％オフの2万5979円で購入できる（4月6日時点）。

本製品は、24.5型のフルHD（1920×1080ドット）を採用するゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは最大320Hz（DisplayPortの場合。HDMIは255Hz）、応答速度は0.5ms（GtG）。そのほか多機能スタンドや伸縮式のヘッドセットハンガーなども特徴となっている。

タイムセール期間中は、2万円台で購入できる！

ユーザーレビューを見ると、「さすがの品質」「発色がとてもいい」「（前使っていたディスプレーと比べると）素人目でもわかるくらいヌルヌルになった」といった声が寄せられている。タイムセール期間中は2万円台で買えるため、欲しいと思ったら早めにチェックしてみるといいだろう。