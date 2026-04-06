Amazonセール情報大紹介！ 第1590回
990gで、13万円台。Ryzen 5＋16GBメモリのパワーを詰め込んだ持ち運べる高性能ノート【セール最終日】
2026年04月06日 16時00分更新
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【Amazon新生活セール Final】
HP 13.3インチノートPC
「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」をチェック！
HPの13.3インチノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」が、Amazon新生活セール Final対象。参考価格176,000円のところ、21％オフの139,800円で販売中。
1kgを切る軽さながら、Ryzen 8000シリーズ＋16GBメモリなどで日常作業は余裕の性能という“軽さ×性能のバランス型”。値下げされてるなら、チェックしておきたい。
WUXGAディスプレイで、13.3インチでも作業しやすい
13.3インチだと画面の狭さが気になることもあるが、このモデルは1920×1200のWUXGA。一般的なフルHDより縦が少し広く、ブラウザや文書を開いたときに情報をまとめて見やすい。非光沢なので、明るい場所でも映り込みが気になりにくい。
Ryzen 5＋16GBメモリで、日常用途はそのままこなせる
Ryzen 5 8640Uに16GBメモリ、512GB SSDの構成。このスペックなら、ブラウザを複数開きながらの調べものや資料作成、動画視聴などがスムーズにこなせる。
顔認証やWi-Fi 6E対応で、普段使いもスムーズ
顔認証に対応しているので、ログインの手間を減らしやすい。バックライトキーボードは暗い場所でも使いやすく、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応しているので、通信や周辺機器まわりでも困りにくい。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 8640U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】13.3インチ（1920×1200）
【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
【生体認証】顔認証
【重量】約990g
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