990gで、13万円台。Ryzen 5＋16GBメモリのパワーを詰め込んだ持ち運べる高性能ノート【セール最終日】

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【Amazon新生活セール Final】

HP 13.3インチノートPC

「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」をチェック！

HPの13.3インチノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」が、Amazon新生活セール Final対象。参考価格176,000円のところ、21％オフの139,800円で販売中。

1kgを切る軽さながら、Ryzen 8000シリーズ＋16GBメモリなどで日常作業は余裕の性能という“軽さ×性能のバランス型”。値下げされてるなら、チェックしておきたい。

WUXGAディスプレイで、13.3インチでも作業しやすい

13.3インチだと画面の狭さが気になることもあるが、このモデルは1920×1200のWUXGA。一般的なフルHDより縦が少し広く、ブラウザや文書を開いたときに情報をまとめて見やすい。非光沢なので、明るい場所でも映り込みが気になりにくい。

Ryzen 5＋16GBメモリで、日常用途はそのままこなせる

Ryzen 5 8640Uに16GBメモリ、512GB SSDの構成。このスペックなら、ブラウザを複数開きながらの調べものや資料作成、動画視聴などがスムーズにこなせる。

顔認証やWi-Fi 6E対応で、普段使いもスムーズ

顔認証に対応しているので、ログインの手間を減らしやすい。バックライトキーボードは暗い場所でも使いやすく、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応しているので、通信や周辺機器まわりでも困りにくい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】13.3インチ（1920×1200）

【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3

【生体認証】顔認証

【重量】約990g