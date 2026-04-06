充電器、まだ何個も持ち歩く？ これ1個で足りる100W充電器が4,880円【新生活セール Final最終日】

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【Amazon新生活セール Final】

UGREEN「NexodeX 100W GaNII充電器（3ポート）」をチェック！

UGREENの「NexodeX 100W GaNII充電器（3ポート）」がAmazon新生活セール Final対象。過去価格8,880円のところ、45％オフの4,880円で販売中。

ノートPCにスマホ、タブレットやイヤホンまで。外に持ち出す機器が増えるほど、充電器も自然と増えていく。減らしたいとは思っても、出力が足りなかったり同時充電で不安が残ったりして、結局いくつも持ち歩くままになりがちだ。

UGREENの「NexodeX 100W GaNII充電器」は、そうした複数持ちを1つにまとめやすい1台。100W出力でノートPCまで対応しつつ、3ポートで同時充電にも対応する。

セールで4,880円。充電環境を見直すなら、この価格のうちに押さえておきたい。

スマホ用じゃ足りない人にちょうどいい100W

単ポート最大100Wに対応。スマホ用の小型充電器とは違い、ノートPCにも対応できる出力がある。普段はスマホ中心でも、外出先でPCの充電が必要になったときにこれ1つで済む。

差し替えなくていい、3台まとめて充電

USB-C×2とUSB-A×1を備え、最大3台まで同時に充電できる。スマホやタブレット、イヤホンなどを一度につなげるので、使うたびに抜き差しする手間が出にくい。手持ちのケーブルもそのまま使える。

バッグに入れても邪魔になりにくいサイズ

本体は約200gで、100Wクラスとしてはコンパクト。折りたたみ式プラグで収納しやすく、持ち運び前提でも扱いやすい。温度検知による制御やPSE適合など、基本的な安全面も押さえている。