Amazonセール情報大紹介！ 第1587回
【セール最終日】12,980→5,130円。これ1台で“ちょっと楽”。Amazon Echo Show 5、使ってみよう
2026年04月06日 12時00分更新
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【Amazon新生活セール Final】
Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代をチェック！
Amazonのスマートディスプレイ「Echo Show 5（第3世代）」がAmazon新生活セール Final対象。過去価格12,980円のところ、60％オフの5,130円で販売中。
朝、スマホを開かなくても時間や天気が分かる。寝る前も、声だけで照明やタイマーを操作できる。そんな“ちょっと楽”が積み重なる。Echo Show 5なら、それを5,000円台で試せる。
置き場所を選びにくい、ちょうどいいサイズ感
Echo Show 5は5.5インチディスプレイ搭載で、本体サイズは幅147mm×高さ82mm×奥行91mm。大きすぎず、ベッド横やデスク、キッチンのすみに置きやすい。画面付きでも圧迫感が出にくく、「とりあえず置いてみる」がしやすいサイズ。
“見える”だけで使い方が分かりやすい
音声操作に加えて、画面で情報を確認できるのがEcho Showの特徴。時間や天気の表示に加え、音楽の再生画面や対応カメラの映像もその場で見られる。内蔵カメラでビデオ通話もでき、声だけのスマートスピーカーより使い道がイメージしやすい。
まずは1台から始めやすい
時計や音楽再生だけでも普通に使える。対応する照明や家電は別売だが、必要に応じて組み合わせて使うこともできる。5,000円台なら、合うかどうかを試す前提でも手を出しやすい価格。
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