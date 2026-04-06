セールで10万円以下、16GBメモリ＋Office込みでちゃんと使える。ASUSの高コスパ万能ノート

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【Amazon新生活セール Final】ASUS ノートパソコン「ASUS Vivobook Go 15 E1504FA」をチェック！

ASUSのノートパソコン「ASUS Vivobook Go 15 E1504FA」がAmazon新生活セール Final対象。過去価格109,800円のところ、10％オフの98,800円で販売中。

ノートPCを選ぶのは難しい。必要なものが一通り揃っていて、そのまま使えるかどうかで選ぶのがいちばん早い。Office込みで普段使いなら困らない内容のこのモデル。10万円を切っている今なら、悩まずそのまま使い始めやすい。

画面が広く、表計算や数字入力もやりやすい

15.6インチのフルHDディスプレイで、資料とブラウザを並べて見やすいサイズ感。テンキーも付いているので、表計算や数字入力もやりやすいはずだ。

普段使いなら困ることはない16GBメモリ

メモリは16GB。ブラウザを複数開いたり、資料を行き来したりといった使い方でも動きがもたつきにくい。この価格帯では8GBも多い中で、余裕を持たせているのは安心材料。

あとから困りにくい構成（ただしType-Cは注意）

HDMIやWi-Fi 6E、カメラのプライバシーシャッターなど、基本的な装備は一通り揃っている。一方で、USB Type-Cはデータ転送のみで、充電や映像出力には使えない。この点だけ理解しておけば、普段使いなら問題になりにくい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7520U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6インチ フルHD（1920×1080）

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）

【重量】約1.63kg

【バッテリー】最大約11時間（アイドル時）

【無線】Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3