RTX 5070搭載モデルが21万円台に。クーポン利用で30,000円オフ【ドスパラ】

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ドスパラ「対象PC値引きクーポン」セールをチェック

ゲーミングPCは、少し価格を上げるだけで性能が一段変わる。その分、どこまで予算を出すかは迷いやすいものだ。

ドスパラの「対象PC値引きクーポン配布中」では、最大10万円引きのモデルも含めて複数のPCが対象になっている。その中でも、「THIRDWAVE AD-R7A57A-01B」は価格と性能のバランスで選びやすい。

通常249,980円のモデルだが、クーポン適用で3万円引き。 RTX 5070搭載で、21万円台で購入できる。

クーポン適用で21万円台になるRTX 5070搭載モデル

THIRDWAVE AD-R7A57A-01B

基本モデル 249,980円（クーポン利用で30,000円オフ）

フルHDは設定を気にせずそのまま遊べる。WQHDもタイトルによっては高設定で動かしやすく、細かく設定を詰める場面はそこまで多くない。

Ryzen 7 7700にメモリ16GB（DDR5）という構成で、今のミドル帯としては標準的。極端に古い世代ではなく、使っていく中で不満が出にくい組み合わせだ。

気になる点は？

SSDは500GBなので、ゲームを複数入れると容量は埋まりやすい。メモリも用途によっては増設を考えたくなるが、あとから調整しやすい部分でもある。

この構成をどう見るか

最安値を狙うモデルではないが、「足りなかった」と感じにくい構成。ある程度余裕を持たせたいなら、このあたりを目安に考えると判断しやすい。

また、このモデルはMinecraft（Java版／Bedrock版）とPC Game Passが同梱されており、購入後すぐに遊び始められる。ゲーム環境を一式まとめて用意したい場合にも扱いやすい内容だ。

クーポン対象には他のモデルもあるので、一度チェックしておくと比較しやすいだろう。