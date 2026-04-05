Amazonセール情報大紹介！ 第1583回
“全部入り”より、この一本。37gで25年保証のレザーマンナイフ
2026年04月05日 18時00分更新
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【Amazon新生活セール Final】LEATHERMAN（レザーマン）「SKELETOOL KB」をチェック！
LEATHERMAN（レザーマン）の「SKELETOOL KB」がAmazon新生活セール Final対象。参考価格7,920円のところ、10％オフの7,128円で販売中。
機能が多いほど便利、とは限らない。実際に使うのは限られた機能だけで、重さや扱いにくさが気になることも多い。そうした中で、あえて機能を絞ったのがレザーマンの「SKELETOOL KB」。この割り切り、ちょうどいいと思える人にはハマる1本だ。
37gという軽さ。持ち物を増やしても気になりにくい
約37gと軽く、ポケットやバッグに入れても重さが気になりにくい。大きめのツールだと持っていくか迷う場面でも、このサイズと重さなら選びやすい。道具を増やしたくない人でも取り入れやすい軽さに収まっている。
ナイフと栓抜きだけ。使い道がはっきりしている
機能はナイフと栓抜きの2つだけ。荷解きやちょっとしたカットといった日常用途に使いどころが絞られているため、迷わず使える。多機能ツールのように機能を探す必要がなく、必要なときにすぐ使えるシンプルさが扱いやすい。
25年保証付き。軽さだけで終わらない安心感
軽量なツールは気軽に使える反面、耐久性が気になることもある。このモデルは25年保証が付いており、長く使う前提で選びやすい。軽さだけでなく、安心して使い続けられる点もレザーマンらしいポイントだ。
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