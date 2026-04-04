【半額】濡れない×疲れにくいを両立！ ミズノのゴアテックス搭載ウォーキングシューズが50%オフ

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ミズノのME-05 GTX II ウォーキングシューズが、Amazonで50%OFFの8,187円で販売されています！

ME-05 GTX II ウォーキングシューズは、防水透湿素材であるゴアテックス（GORE-TEX）を搭載したウォーキングシューズです。

水の侵入を防ぎつつ、内部の蒸れは外へ逃がす構造により、雨天や長時間の歩行でも快適さを保てる点が大きな特徴。季節や天候に左右されにくく、日常使いから通勤、旅行まで幅広く対応できる一足に仕上がっています。

ミッドソールにはミズノ独自の高反発素材「MIZUNO ENERZY」を採用。柔らかさと反発性を兼ね備えたこの素材により、着地時の衝撃をやさしく受け止めながら、次の一歩へスムーズな体重移動が可能に。クッション性と推進力のバランスに優れ、長距離でも疲れにくい設計です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

防水透湿ゴアテックス（GORE-TEX）搭載

本雨や水たまりでも水の侵入を防ぎつつ、内部の蒸れは外へ逃がす構造を採用しています。天候に左右されず、快適な履き心地を維持できるのが大きな特徴です。

高反発素材「MIZUNO ENERZY」採用

Mizuno独自のクッション素材により、柔らかさと反発性を両立しています。着地時の衝撃を軽減しつつ、次の一歩をスムーズにサポートします。

長時間歩行に適した快適設計

軽量性と安定性のバランスに優れ、長時間の歩行でも疲れにくい設計。通勤や旅行など、日常的に歩くシーンで使いやすい一足に仕上がっています。

まとめ

参考価格：16,500円

現在の価格：8,187円［50%OFF］

MizunoのME-05 GTX II ウォーキングシューズは、日常的に歩く距離が長い人や、通勤・外回りで快適性を重視したい人におすすめできます。

天候を気にせず履ける安心感に加え、ソフトで反発力のある履き心地は、歩くことそのものをラクにしてくれるはず。毎日の移動ストレスを軽減してくれるでしょう。

シンプルでクリーンなデザインも魅力のひとつ。縫製を最小限に抑えたアッパーは見た目がすっきりしており、カジュアルからビジネスカジュアルまで幅広く馴染みます。機能性と見た目を両立した「普段履きにも使える高性能シューズ」を探している人に適したモデルですね。

雨の日でも気にせず歩ける防水ウォーキングシューズ。割引額が大きいセール価格のときこそ、狙い目の一足かもしれません。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。