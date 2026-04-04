Amazonセール情報大紹介！ 第1578回
安すぎて不安？でも普通に使える。23.8インチIPS×120HzのASUSモニターが1万円前後
2026年04月04日 18時00分更新
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【Amazonタイムセール】ASUS「VY249HGR Eye Care モニター」をチェック！
ASUSの「VY249HGR Eye Care モニター」がAmazonタイムセール対象。参考価格13,590円のところ、19％オフの10,980円で販売中。
安いモニターを探していると、どこで妥協するかが難しい。この価格帯でもIPSと120Hz（OC）まで揃っているなら、普段使いで困ることは少なく、過去1か月で3000点以上購入されているのも納得。
正面じゃなくても見やすい。IPSで色が崩れにくい
23.8インチのフルHD解像度にIPSパネルを採用。視野角が広く、正面以外から見ても色や明るさが大きく変わりにくく、画面の位置が変わっても見え方が安定しやすい。
スクロールが引っかからない。120Hz対応で操作が滑らか
リフレッシュレートは120Hz（OC）に対応。マウス操作やスクロール時の動きが滑らかで、普段の操作でも違いを感じやすい。1ms（MPRT）やAdaptive Syncにも対応。
開けてそのまま使える。ケーブル付属＋3年保証
HDMIケーブルが付属しているので、PCにつないですぐ使い始められる。購入日から3年間の国内保証にも対応している。
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