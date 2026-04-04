安すぎて不安？でも普通に使える。23.8インチIPS×120HzのASUSモニターが1万円前後

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ASUS「VY249HGR Eye Care モニター」をチェック！

ASUSの「VY249HGR Eye Care モニター」がAmazonタイムセール対象。参考価格13,590円のところ、19％オフの10,980円で販売中。

安いモニターを探していると、どこで妥協するかが難しい。この価格帯でもIPSと120Hz（OC）まで揃っているなら、普段使いで困ることは少なく、過去1か月で3000点以上購入されているのも納得。

正面じゃなくても見やすい。IPSで色が崩れにくい

23.8インチのフルHD解像度にIPSパネルを採用。視野角が広く、正面以外から見ても色や明るさが大きく変わりにくく、画面の位置が変わっても見え方が安定しやすい。

スクロールが引っかからない。120Hz対応で操作が滑らか

リフレッシュレートは120Hz（OC）に対応。マウス操作やスクロール時の動きが滑らかで、普段の操作でも違いを感じやすい。1ms（MPRT）やAdaptive Syncにも対応。

開けてそのまま使える。ケーブル付属＋3年保証

HDMIケーブルが付属しているので、PCにつないですぐ使い始められる。購入日から3年間の国内保証にも対応している。