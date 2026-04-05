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Amazonセール情報大紹介！ 第1582回

“燃えにくい”のにPCもいける。CIOの67W×20000mAhモバイルバッテリー

2026年04月05日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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【Amazon新生活セール Final】CIO 半固体電池モバイルバッテリー「SMARTCOBY TRIO 67W SS」をチェック！

　CIOの半固体電池モバイルバッテリー「SMARTCOBY TRIO 67W SS」がAmazon新生活セール Final対象。参考価格10,980円のところ、11％オフの9,780円で販売中。

　モバイルバッテリーは当たり前に持ち歩くようになったけど、最近は発火に関するニュースを見かけることもあって、選び方を少し考え直す時期かも。とはいえ、スマホだけでなくノートPCまで充電するような使い方だと、容量や出力は妥協しにくい。

　このモデルは、発火リスク低減をうたう半固体電池を採用しながら、ノートPCまでしっかり使える1台。いま安くなっているし、チェックしておくのも悪くない。

アマゾンでCIO 半固体電池モバイルバッテリー「SMARTCOBY TRIO 67W SS」を入手

これ1台でPCまでいける

　最大67W出力に対応しているので、スマホだけでなくノートPCの充電までこなせる。USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備え、複数の機器を同時に充電できるため、外出時の充電をこれ1台にまとめやすい。

20000mAhでも持ち歩けるサイズ

　20000mAhの容量を備えながら、手に取りやすいサイズに収まっている。スマホを複数回充電できる余裕がありつつ、タブレットやノートPCもカバーできるため、持ち出し前提でも無理なく使える。

細かいことを気にせず使える

　接続した機器に合わせて電力を自動で振り分けるため、複数台を同時に充電しても使い方に迷いにくい。パススルー充電にも対応しており、本体を充電しながらそのまま機器に給電できるので、家でも外でも同じ感覚で使える。

アマゾンでCIO 半固体電池モバイルバッテリー「SMARTCOBY TRIO 67W SS」を入手
 

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