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Amazonセール情報大紹介！ 第1577回

まだ、宛名ラベル、カリカリ剥がしてる？もうコロコロでいい。開けてそのまま終わるケシポン

2026年04月04日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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【Amazonタイムセール】PLUS「ローラーケシポン箱用オープナー（IS-590CM 40-912）」をチェック！

　PLUSの「ローラーケシポン箱用オープナー（IS-590CM 40-912）」がAmazonタイムセール対象。参考価格1,969円のところ、33％オフの1,327円で販売中。

　段ボールを開けたあと、残る宛名ラベル。剥がして捨ててるけど、うまく剥がれなかったり、細かくちぎれたりして、イラっとすることありません？

　「ローラーケシポン箱用オープナー」があれば、開けた流れでコロコロするだけ。剥がさなくていい。

　レビューでも「個人情報が見えなくなる」「開梱も一緒にできるのが便利」といった声があり、1つで済む使い勝手の良さが伝わってくる。こういうのがあると地味にありがたい。

アマゾンでPLUS「ローラーケシポン箱用オープナー（IS-590CM 40-912）」を入手

開ける流れのまま、そのまま使える

　ギザ刃が付いていて、そのまま段ボールのテープをカットできる。カッターを別で用意する必要がなく、開ける動作の中でそのまま使えるのがポイント。

剥がさず、そのまま隠せる

　黒く塗りつぶすのではなく、アルファベットのパターンを重ねて文字を見えにくくする仕組み。 つるつるした紙にも対応しているので、コート紙やラベルにもそのまま使える。コロコロするだけで隠せるので、剥がしたり細かくちぎったりする手間を減らせる。

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