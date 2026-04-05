座りっぱなし、気づくと肩ガチガチになってない？座る⇄立つをボタン1つで切り替えられるデスクが2万円台

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【Amazon新生活セール Final】山善「電動昇降式デスク AED-1260」をチェック！

山善の「電動昇降式デスク AED-1260」がAmazon新生活セール Final対象。参考価格32,800円のところ、18％オフの26,800円で販売中。

座りっぱなしで作業していると、気づかないうちに肩や腰に負担がかかりやすい。在宅ワークや長時間のPC作業が当たり前になった今、同じ姿勢が続く環境を見直したいと感じる場面も増えているはずだ。

とはいえ、いきなり高価な昇降デスクに手を出すのはハードルが高い。まずは無理のない価格で試してみたい人にとって、選びやすい1台だ。

座る⇄立つをその場で切り替えられる

ボタン操作で天板の高さを71〜116cmの範囲で上下できる電動タイプ。座った状態から、その場で立ち作業に切り替えられる。作業を止めずに姿勢を変えられるので、長時間でも同じ姿勢に固まりにくい。

ボタン1つで高さを呼び出せるメモリー機能

高さは3つまで登録できるメモリー機能を搭載。座る高さと立つ高さを設定しておけば、ボタン1つでその位置に戻せる。毎回合わせ直す手間がなく、思い立ったときにすぐ切り替えられる。

衝突検知とUSBポートを備えた基本機能

昇降中に障害物にぶつかると動作を止めて逆方向に戻る衝突検知機能を備え、周囲の家具や配線にも配慮されている。また、USBポート（Type-A／Type-C）も本体に用意されている。