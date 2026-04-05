Amazonセール情報大紹介！ 第1581回
16インチで約1.2kg。32GB＆最大22時間駆動のLG gram Pro 16が33％オフ
2026年04月05日 12時00分更新
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【Amazon新生活セール Final】LG ノートパソコン「LG gram Pro 16（16Z90TS-GU86J）」をチェック！
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13インチや14インチだと作業は窮屈、でも16インチにすると今度は重い。この両方をそのまま解消しているのがLG gram Pro 16だ。
16インチなのに軽く、そのまま持ち出せるサイズ感
16インチで約1,239gと、このサイズとしては軽めの重さに収まっている。さらに薄さも約12.8mmに抑えられており、バッグにも入れやすい。大きい画面でも持ち運びを前提にしたつくりになっているのが特徴。
32GBメモリで、複数の作業をそのまま並べて使える
Core Ultra 7 258Vにメモリ32GBを搭載し、ブラウザや資料、アプリを同時に開いたままでも使いやすい。作業ごとに閉じたり切り替えたりする手間が減り、そのままの状態で進めやすい。
最大22時間駆動で、外でも使い続けやすい
約14.5時間（動画再生）／最大22時間（アイドル時）のバッテリー駆動に対応しており、外出先でも使い続けやすい。本体が軽いだけでなく、付属のACアダプターも小型で持ち運びしやすい。
製品スペック
【ディスプレイ】16インチ（2560×1600 / アンチグレア）
【重量】約1,239g
【CPU】インテル Core Ultra 7 258V
【メモリ】32GB
【ストレージ】512GB SSD
【バッテリー】最大22時間（アイドル）／約14.5時間（動画）
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