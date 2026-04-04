画面タッチ、思ったより効く。16インチでCore Ultra×Office付きのHPノートが15％オフ

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【Amazon新生活セール Final】HP ノートパソコン「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AABD）」をチェック！

HPのノートパソコン「OmniBook 5 16-af（BF8H9PA-AABD）」がAmazon新生活セール Final対象。過去価格194,800円のところ、15％オフの164,800円で販売中。

普段は普通のノートPCとして使いながら、スクロールやちょっとした操作だけ画面に触れて済ませられる。タッチ対応は必須ではないが、あると確実にラクになる機能のひとつだ。そうした“地味に効く使い勝手”も含めて見ておきたい1台。

16インチ×16:10で、画面を広く使える

16.0インチのWUXGA（1920×1200）ディスプレイを搭載し、一般的な16:9より縦方向に少し広い16:10比率になっている。ブラウザや資料を上下に並べても余白が出にくく、スクロール量も減らしやすい。

Core Ultra 5×メモリ16GBで、普段使いから作業まで対応

インテル Core Ultra 5 225Uにメモリ16GB、512GB SSDの構成。ブラウザで複数タブを開きながら資料を作るような使い方でも動作が重くなりにくく、日常用途から作業まで無理なく使える内容になっている。だから、用途ごとに使い分けず、1台でそのまま作業を進められる。

Office付きで、買ってすぐ使い始められる

Microsoft Office Home & Business 2024が最初から付属しており、WordやExcelなどを別で用意する必要がない。テンキー付きのフルサイズキーボードを備えているため、数字入力や表計算もそのまま進めやすい。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 225U

【メモリ】16GB（LPDDR5x）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe Gen4 NVMe）

【ディスプレイ】16.0インチ / WUXGA（1920×1200） / IPS / タッチ対応 / 16:10

【OS】Windows 11 Home

【Office】Microsoft Office Home & Business 2024