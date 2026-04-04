20万円は出せない。でもちゃんと遊びたい人に、RTX3050×144Hzで129,800円のゲーミングノート

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【Amazon新生活セール Final】MSI ゲーミングノートPC「Thin 15 B13U（Thin-15-B13UC-6102JP）」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Thin 15 B13U（Thin-15-B13UC-6102JP）」がAmazon新生活セール Final対象。過去価格144,800円のところ、10％オフの129,800円で販売中。

ゲーミングノートは、価格を抑えるとどこかが削られていることも多い。今回のモデルは、RTX3050と144Hzディスプレイ、メモリ16GB、Core i5-13420Hを備えた構成。それでいて129,800円に収まっている。

そのまま使える16GBメモリ

メモリは16GBを搭載。ゲームとブラウザを同時に開くような使い方にも対応しやすい容量だ。購入時のままで使い始めやすい構成。

ゲーム以外もこなせるCore i5

Core i5-13420Hを搭載し、ノートPCとしての処理性能を確保。ゲーム用途だけでなく、動画視聴や日常的な作業にも使える性能。

144Hzで動きが見やすいディスプレイ

フルHDの144Hzディスプレイを採用。動きのある映像を滑らかに表示でき、特に動きの速いゲームでは画面の見やすさが変わる。

製品スペック

【CPU】Core i5-13420H

【GPU】GeForce RTX 3050 Laptop GPU

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6インチ／フルHD（1920×1080）／144Hz