クセはあるけどハマれば唯一無二。10インチ級で“ちゃんと使える”UMPCが11万円

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【Amazon新生活セール Final】TENKU モバイルノートPC「TENKU Note」をチェック！

TENKUのモバイルノートPC「TENKU Note」がAmazon新生活セール Final対象。過去価格121,600円のところ、5％オフの115,200円で販売中。

10インチ前後の小型ノートPCは、サイズを優先した構成が多く、軽作業向けに寄りやすい。持ち運びを重視すると、どうしてもどこかで割り切りが必要になる。

ただ、このTENKU Noteは少し違う。Core i3とメモリ32GBを搭載した構成で、10.51インチのサイズでもノートPCとして使える性能を備えている。

小さいのに、普段の作業をそのまま進められる

Core i3-1315Uとメモリ32GBを搭載しており、ブラウザを複数開いたままでも動作が重くなりにくい。資料を開きながら調べ物をしたり、複数のアプリを同時に使う場面でも、そのまま作業を続けやすい。

カバンに入れてそのまま持ち出せるサイズ

10.51インチの本体サイズで、約950gと軽量に収まっている。カバンに入れてもかさばりにくく、必要なときにそのまま持ち出しやすい。3:2比率のディスプレイで縦に広く表示できるため、書類やブラウザも見やすい。2in1仕様やペン入力にも対応しており、場所や使い方に合わせて使える。

製品スペック

【CPU】Core i3-1315U

【メモリ】32GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】10.51インチ（1920×1280／3:2）

【重量】約950g

【OS】Windows 11 Pro

【その他】2in1対応／タッチ対応／ペン対応