AIと市況データを活用した不動産データ基盤で不動産融資管理を支援、「estie 金融モニタリング」提供開始

株式会社estieは3月27日に、不動産市況データとAI技術を掛け合わせることで不動産融資管理を支援する金融機関向け業界特化型AIサービス「estie 金融モニタリング」の提供開始を発表した。AIと市況データを活用した独自の不動産データ基盤によって、不動産融資モニタリング業務の効率化と高度化を図るという。

「estie 金融モニタリング」は、金融機関における不動産融資の期中管理（モニタリング）業務の効率化と高度化を支援する管理基盤サービス。同社が保有する日本最大級という不動産市況データと不動産に特化したAI技術を組み合わせ、内部データだけでは把握できない市場動向を踏まえた不動産融資管理を支援するという。

同サービスでは、PMレポートなどの月次管理報告書や鑑定評価書、LTV/DSCRテスト結果をAIを活用して自律的に構造データ化することに加え、同社が保有する商業用不動産の市場データと連動した予兆管理支援を通じ、ポートフォリオ分析や資料作成機能などを提供するという。