Surface Proがキーボード込みで6万円引き、約20万円に。この価格なら！【新生活 Final 先行セール】

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【新生活Final先行セール】

マイクロソフト 2in1 PC「Surface Pro（第11世代）＋Surface Pro キーボード」をチェック！

マイクロソフトの2in1 PC「Surface Pro（第11世代）＋Surface Pro キーボード」がAmazon新生活 Final 先行セール対象。参考価格264,770円のところ、23％オフの203,873円で販売中。

Surface Proは本体とキーボードが別売りが基本で、揃えるとそれなりの価格になる。今回はそのセットがまとめて割引となり、最初から使える構成を抑えた価格で選べる。

キーボード込みで最初から使える

本体とキーボードがセットになっており、届いた状態でそのまま使い始められる。Surface Proはキーボードが別売りが基本だが、このモデルは揃った状態で使えるのが特徴。

約895g・13インチで持ち出しやすいサイズ

本体は約895gの軽量設計。13インチサイズで持ち運びにも対応する。キックスタンドを備え、角度を調整して使える。バッテリーは最大14時間の動画再生に対応。

Snapdragon X Plus＋メモリ16GB＋512GB SSD

Snapdragon X Plusプロセッサーに加え、メモリ16GB、512GB SSDを搭載。Windows 11 Homeを搭載している。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】13インチ（2880×1920）

【重量】約895g