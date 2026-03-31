Amazonセール情報大紹介！ 第1546回
Surface Proがキーボード込みで6万円引き、約20万円に。この価格なら！【新生活 Final 先行セール】
2026年03月31日 16時00分更新
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【新生活Final先行セール】
マイクロソフト 2in1 PC「Surface Pro（第11世代）＋Surface Pro キーボード」をチェック！
マイクロソフトの2in1 PC「Surface Pro（第11世代）＋Surface Pro キーボード」がAmazon新生活 Final 先行セール対象。参考価格264,770円のところ、23％オフの203,873円で販売中。
Surface Proは本体とキーボードが別売りが基本で、揃えるとそれなりの価格になる。今回はそのセットがまとめて割引となり、最初から使える構成を抑えた価格で選べる。
キーボード込みで最初から使える
本体とキーボードがセットになっており、届いた状態でそのまま使い始められる。Surface Proはキーボードが別売りが基本だが、このモデルは揃った状態で使えるのが特徴。
約895g・13インチで持ち出しやすいサイズ
本体は約895gの軽量設計。13インチサイズで持ち運びにも対応する。キックスタンドを備え、角度を調整して使える。バッテリーは最大14時間の動画再生に対応。
Snapdragon X Plus＋メモリ16GB＋512GB SSD
Snapdragon X Plusプロセッサーに加え、メモリ16GB、512GB SSDを搭載。Windows 11 Homeを搭載している。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Plus
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】13インチ（2880×1920）
【重量】約895g
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