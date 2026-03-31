Amazonセール情報大紹介！ 第1545回
ゲームも、普段使いも、これ1台。ASUSのRTX3050搭載ノートが13万円台【新生活 Final 先行セール】
2026年03月31日 14時00分更新
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【Amazon新生活Final先行セール】
ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A15（FA506NCQ-R7R3050A）」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A15（FA506NCQ-R7R3050A）」がAmazon新生活 Final 先行セール対象。過去価格159,800円のところ、13％オフの139,800円で販売中。
安さで選んだノートPCが思ったより遅くて使いにくい。そんな経験があると、次は余裕のあるものを選びたくなる。このモデルはメモリ16GBとRyzen 7を搭載していて、普段使いで引っかかりにくい。GeForce RTX 3050 Laptop GPUも備えていて、グラフィックス処理にも対応。セールで13万円台まで下がっていて、この価格なら手を出しやすい。
負荷がかかっても動きが落ちにくい
ヒートパイプとヒートシンクで内部の熱を逃がす仕組みがあり、長時間使っていても処理が落ちにくい。負荷が続く場面でも動きが安定しやすい。
144Hzディスプレイで動きがなめらか
144Hzのディスプレイに対応していて、スクロールやゲーム中の動きもなめらかに表示される。画面のチラつきやカクつきも出にくい。
冷却モードを切り替えて使い分けできる
専用ソフト「Armoury Crate」から冷却性能のモードを切り替えられる。「Turbo」や「サイレント」など、用途に応じて選べる。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 170 プロセッサ
【メモリ】16GB DDR5-4800
512GB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
【ディスプレイ】15.6型（1920×1080ドット / 144Hz）
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