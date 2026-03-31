ゲームも、普段使いも、これ1台。ASUSのRTX3050搭載ノートが13万円台【新生活 Final 先行セール】

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【Amazon新生活Final先行セール】

ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A15（FA506NCQ-R7R3050A）」をチェック！

ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A15（FA506NCQ-R7R3050A）」がAmazon新生活 Final 先行セール対象。過去価格159,800円のところ、13％オフの139,800円で販売中。

安さで選んだノートPCが思ったより遅くて使いにくい。そんな経験があると、次は余裕のあるものを選びたくなる。このモデルはメモリ16GBとRyzen 7を搭載していて、普段使いで引っかかりにくい。GeForce RTX 3050 Laptop GPUも備えていて、グラフィックス処理にも対応。セールで13万円台まで下がっていて、この価格なら手を出しやすい。

負荷がかかっても動きが落ちにくい

ヒートパイプとヒートシンクで内部の熱を逃がす仕組みがあり、長時間使っていても処理が落ちにくい。負荷が続く場面でも動きが安定しやすい。

144Hzディスプレイで動きがなめらか

144Hzのディスプレイに対応していて、スクロールやゲーム中の動きもなめらかに表示される。画面のチラつきやカクつきも出にくい。

冷却モードを切り替えて使い分けできる

専用ソフト「Armoury Crate」から冷却性能のモードを切り替えられる。「Turbo」や「サイレント」など、用途に応じて選べる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 170 プロセッサ

【メモリ】16GB DDR5-4800

512GB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU

【ディスプレイ】15.6型（1920×1080ドット / 144Hz）