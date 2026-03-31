Amazonセール情報大紹介！ 第1542回
Apple Pencil Proが13％オフ。ちょっと高いけど選ばれている理由がある
2026年03月31日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
Apple Pencil Proをチェック！
Appleのスタイラスペン「Apple Pencil Pro」がAmazonタイムセール対象。参考価格21,800円のところ、13％オフの19,000円で販売中。
Appleのスタイラスペン「Apple Pencil Pro」は、タッチペンとしては2万円前後と安い部類ではない。それでもレビューでは「書きやすい」「使いやすい」といった声が多く、一定の評価を集めている。
単に入力できるだけでなく、操作や感触の部分まで含めて使い勝手が整えられている点が特徴のモデルだ。
操作をペン側で完結しやすい
スクイーズ（握る操作）やダブルタップに対応し、ツールの切り替えをペンだけで行える。操作時には軽い振動で反応が返る触覚フィードバックを搭載し、操作を確認できる。
描き心地と反応の安定感
ペンツールやブラシツールをコントロールできるほか、ホバー機能によりペン先が触れる位置を事前にプレビューできる。文字を書く際やスケッチ、イラストなどを、より正確に行える仕様となっている。
日常的に使いやすい設計
本体はiPad側面にマグネットで装着し、そのまま充電できる。さらに「探す」アプリに対応しており、置き忘れた場合でも位置を確認できる。
対応機種は事前に確認したい
対応しているiPadは限られており、主にMシリーズ搭載のiPad AirやiPad Proなどが対象となる。購入前に自分の機種が対応しているかは確認しておきたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
-
第1577回
トピックス【お得】公式18万円台のMacBook Air 13インチが、Amazonなら17万円台で購入可能！
-
第1545回
トピックスゲームも、普段使いも、これ1台。ASUSのRTX3050搭載ノートが13万円台【新生活 Final 先行セール】
-
第1538回
トピックスこれこそ“省スペース高性能デスクトップ”。ほぼ置くだけで使える27インチ一体型PCが16万円台
-
第1537回
トピックスえ、これ9,990円でいいの？ “そのまま渡せる”キッズタブレット「Amazon Fire HD 8 キッズプロ」が半額
-
第1536回
トピックススマホ写真をそのままシールにできる！ 手帳や推し活で貼れるキヤノンのフォトプリンターが22％オフ
-
第1535回
トピックス機内持ち込みサイズで34L→39Lに拡張できる、使い勝手重視の万能キャリーが20％オフ
-
第1534回
トピックス好きなタイミングで炊きたてが食べられる「弁当箱炊飯器」が20％オフの5,555円。
-
第1531回
トピックス削りを抑えた構成でこの価格。32GBメモリ＋水冷のマウス製ゲーミングPCが割引中
- この連載の一覧へ