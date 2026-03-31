Apple Pencil Proが13％オフ。ちょっと高いけど選ばれている理由がある

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【Amazonタイムセール】

Apple Pencil Proをチェック！

Appleのスタイラスペン「Apple Pencil Pro」がAmazonタイムセール対象。参考価格21,800円のところ、13％オフの19,000円で販売中。

Appleのスタイラスペン「Apple Pencil Pro」は、タッチペンとしては2万円前後と安い部類ではない。それでもレビューでは「書きやすい」「使いやすい」といった声が多く、一定の評価を集めている。

単に入力できるだけでなく、操作や感触の部分まで含めて使い勝手が整えられている点が特徴のモデルだ。

操作をペン側で完結しやすい

スクイーズ（握る操作）やダブルタップに対応し、ツールの切り替えをペンだけで行える。操作時には軽い振動で反応が返る触覚フィードバックを搭載し、操作を確認できる。

描き心地と反応の安定感

ペンツールやブラシツールをコントロールできるほか、ホバー機能によりペン先が触れる位置を事前にプレビューできる。文字を書く際やスケッチ、イラストなどを、より正確に行える仕様となっている。

日常的に使いやすい設計

本体はiPad側面にマグネットで装着し、そのまま充電できる。さらに「探す」アプリに対応しており、置き忘れた場合でも位置を確認できる。

対応機種は事前に確認したい

対応しているiPadは限られており、主にMシリーズ搭載のiPad AirやiPad Proなどが対象となる。購入前に自分の機種が対応しているかは確認しておきたい。