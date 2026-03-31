Amazonセール情報大紹介！ 第1544回
Kindleでマンガを読むならカラーKindleがいい。しかも3万円切り【新生活セール】
2026年03月31日 15時00分更新
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スマホで本やマンガを読んでいると、長く読むには少ししんどい。目は疲れるし、通知や他のアプリにも気を取られやすい。このモデルは、目に優しい表示で長く読めて、カラー表示にも対応しているため、本もマンガもこれ1台で読める。これまで価格で見送っていた人も、今回のセールなら検討しやすい。
目に優しい表示で長く読める
スマホやタブレットと違い、光の反射を抑えた目に優しいディスプレイを採用している。白黒300ppiの解像度で文字もくっきり表示される。明るさや色温度の調整に対応している。
本もマンガもカラーで表示できる
カラー表示に対応したことで、マンガや表紙、イラストも色付きで表示できる。白黒表示が中心だったこれまでのKindleと比べて、見た目の違いが分かりやすい。
充電を気にせずどこでも使える
フル充電で最大8週間使えるバッテリーを搭載しており、頻繁に充電する必要がない。IPX8の防水にも対応しているため、風呂や水回りでも使える。7インチのサイズで持ちやすく、家でも外でも扱いやすい。
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