Core i7＋Radeon RX 9060 XT搭載PCが8万円引き。クーポンで19万円台に

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ドスパラ「対象PC値引きクーポン」セールをチェック

ドスパラでは、「対象PC値引きクーポン」セールを実施中。カートでクーポンコードを入力すると、その場で値引きが適用される。今回紹介する「THIRDWAVE AD-C7F96G-01」も対象で、クーポン適用で19万円台になる。

Core i7-14700FにRadeon RX 9060 XT（16GB）の構成で、いまのゲームを普通に遊ぶならこのくらいあれば困らない。重めのタイトルでも設定を見ながらしっかり動かせる。メモリは16GB、ストレージは500GB SSD。

注目のセール商品

THIRDWAVE AD-C7F96G-01

基本モデル 269,980円（クーポン利用で80,000円オフ）

【CPU】Core i7-14700F

【GPU】Radeon RX 9060 XT 16GB

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】500GB Gen4 SSD

【OS】Windows 11 Home

8万円引きでこの価格なら選びやすい

27万円台だとちょっと迷うけど、この価格なら一気に現実的。Core i7＋Radeon RX 9060 XTあたりで探していたなら、今のうちに見ておいていい。