この価格でこのスペックなら普通にアリ？ motorola g66j 5Gが30%オフで2万円台に

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【Amazonタイムセール】Motorola（モトローラ）スマートフォン「motorola g66j 5G」をチェック！

Motorolaのスマートフォン「motorola g66j 5G」がAmazonタイムセール対象。参考価格38,800円のところ、30％オフの27,245円で販売中。

安いスマートフォンだと、「決済が使えない」「防水が弱い」「動作が引っかかる」といった細かい不満が出てきやすい。motorola g66j 5Gは、そうした日常で困りやすいポイントを押さえつつ、価格も抑えている。

FeliCaやイヤホンなど、普段使う機能がちゃんと残ってる

FeliCaに対応しており、Suicaなどの支払いがそのまま使える。イヤホンジャックもあるので、有線イヤホンもそのまま使える。microSDにも対応しており、保存容量はあとから増やせる。

120Hz＋8GBで普段使いに困らない

8GBメモリと120Hzディスプレイを搭載し、スクロールや画面の切り替えもなめらか。SNSや動画といった使い方であれば、普段使いには困らない。

IP68/IP69対応で水や雨も気にせず使える

5,200mAhの大容量バッテリーを搭載し、1日使っても余裕のある容量。IP68/IP69の防水防塵に対応しており、雨の日や水回りでもそのまま使いやすい。