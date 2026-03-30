RTX5060搭載ゲーミングPCが19万円台。アーク大決算セールで狙い目モデルが値下げ

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アーク「大決算セール 2026」をチェック

アークオンラインストアの「大決算セール 2026」が開催中。ゲーミングPCやBTOモデル、PCパーツが数量限定で値下げされており、対象商品はタイムセール形式で随時入れ替わる。

また、処分品や開封品を扱うクリアランスセールや、セット割引も同時に実施。いずれも在庫限りで、期間中でも終了する場合がある。

注目のセール商品

arkhive Gaming Custom「AG-AG6B85MGB6-A2M」

279,800円 → 199,800円（約28%オフ）

Ryzen 5 9600とGeForce RTX5060を組み合わせたミドルクラス構成で、フルHD〜WQHDでのゲームプレイを想定したバランスのいい1台。メモリ16GB、1TB SSDといった基本構成も揃っており、「まずはしっかり遊べる環境を用意したい」という用途にそのまま使いやすい。

狙うなら今の価格帯

今回のアーク大決算セールは、単発の値引きというより「全体的に一段安くなっている」状態。特にRTX50シリーズ世代のゲーミングPCを検討しているなら、いまの価格帯はひとつの目安になる。

ただし在庫は流動的で、同じモデルが長く残るとは限らない。スペック帯だけ決めておき、その範囲で出ているモデルから選んでいく形が現実的だ。