これこそ“省スペース高性能デスクトップ”。ほぼ置くだけで使える27インチ一体型PCが16万円台

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【Amazonタイムセール】

Dell 27インチ一体型デスクトップPC「Dell 27 AIO EC27250」をチェック！

Dellの27インチ一体型デスクトップPC「Dell 27 AIO EC27250」がAmazonタイムセール対象。参考価格186,800円のところ、12％オフの164,800円で販売中。

デスクトップPCは、本体やモニターを用意して配線をつなぐなど、意外と手間がかかる。設置や設定でつまずきたくないなら、最初から完成している一体型は扱いやすい。タイムセール対象になっているいまなら、見ておくにはちょうどよさそうだ。

配線が増えず、設置がシンプルにまとまる

スピーカーやカメラを本体に備えた一体型モデルで、キーボードやマウスも付属。モニターや周辺機器を別で用意せず、そのまま使い始められる構成になっている。

27インチの大きさで画面が見やすい

27インチのフルHDディスプレイを搭載し、ブラウザや資料を並べて表示しやすいサイズ感になっている。ベゼルも細く、作業や動画視聴でも画面を広く使いやすい。

自宅で対応してもらえる修理サービス付き

翌営業日対応のオンサイト出張修理サービスが付いており、故障時も自宅で対応してもらえる。HDD返却不要サービスにも対応し、データを手元に残したまま修理できる。

製品スペック

【CPU】Core i7-1355U

【メモリ】16GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】27インチ フルHD