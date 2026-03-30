Amazonセール情報大紹介！ 第1538回
これこそ“省スペース高性能デスクトップ”。ほぼ置くだけで使える27インチ一体型PCが16万円台
2026年03月30日 14時00分更新
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【Amazonタイムセール】
Dell 27インチ一体型デスクトップPC「Dell 27 AIO EC27250」をチェック！
Dellの27インチ一体型デスクトップPC「Dell 27 AIO EC27250」がAmazonタイムセール対象。参考価格186,800円のところ、12％オフの164,800円で販売中。
デスクトップPCは、本体やモニターを用意して配線をつなぐなど、意外と手間がかかる。設置や設定でつまずきたくないなら、最初から完成している一体型は扱いやすい。タイムセール対象になっているいまなら、見ておくにはちょうどよさそうだ。
配線が増えず、設置がシンプルにまとまる
スピーカーやカメラを本体に備えた一体型モデルで、キーボードやマウスも付属。モニターや周辺機器を別で用意せず、そのまま使い始められる構成になっている。
27インチの大きさで画面が見やすい
27インチのフルHDディスプレイを搭載し、ブラウザや資料を並べて表示しやすいサイズ感になっている。ベゼルも細く、作業や動画視聴でも画面を広く使いやすい。
自宅で対応してもらえる修理サービス付き
翌営業日対応のオンサイト出張修理サービスが付いており、故障時も自宅で対応してもらえる。HDD返却不要サービスにも対応し、データを手元に残したまま修理できる。
製品スペック
【CPU】Core i7-1355U
【メモリ】16GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】27インチ フルHD
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