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Amazonセール情報大紹介！ 第1536回

スマホ写真をそのままシールにできる！ 手帳や推し活で貼れるキヤノンのフォトプリンターが22％オフ

2026年03月30日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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【Amazonで22％オフ】
キヤノン スマートフォン用プリンター「SELPHY QX20」をチェック！

　キヤノンのスマートフォン用プリンター「SELPHY QX20」がAmazonで割引対象。参考価格24,290円のところ、22％オフの18,990円で販売中。

　ワイヤレスでスマホと接続できる手軽さに加え、写真をそのままシールとして貼れるのが特徴のモデル。レビューでも「手軽に使えて楽しい」「そのまま貼れるのが便利」といった声が多く、日記やアルバム用途に加え、ちょっとしたプレゼントや思い出の共有にも使いやすい。

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スマホ写真をそのまま貼って使える

　スマホで撮った写真をそのままプリントして、裏紙を剥がせば貼って使える。専用用紙は全面シール仕様で、手帳やノート、アルバムにそのまま貼り付けられる。カードサイズとスクエアの2種類に対応し、写真として残すだけでなく、切り貼りして使うこともできる。

シールでも写真として見られる仕上がり

　印刷は昇華型の熱転写方式を採用。インクを重ねて発色させるため、ドット感が出にくく、空や肌の色もなめらかに仕上がる。さらに最後にコーティングされるため、水や汚れにも強く、色あせしにくい。

持ち運んで使えるコンパクト設計

　本体は約455gでバッテリー内蔵。ワイヤレスでスマホと接続でき、写真をプリントできる。コンパクトなサイズで持ち運びやすく、場所を選ばず使えるため、イベントなどでもプリントを楽しめる。

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