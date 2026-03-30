Amazonセール情報大紹介！ 第1535回
機内持ち込みサイズで34L→39Lに拡張できる、使い勝手重視の万能キャリーが20％オフ
2026年03月30日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
ACE スーツケース「クレスタ Sサイズ（機内持込／34/39L）」をチェック！
ACE（エース）のスーツケース「クレスタ Sサイズ（機内持込／34/39L）」がAmazonタイムセール対象。参考価格18,700円のところ、20％オフの14,960円で販売中。
スーツケースは安さだけで選ぶと不安が残る一方で、高価格帯のモデルまでは必要ないと感じる人も多いはず。とはいえ、作りや使い勝手を考えると、ある程度は信頼できるメーカーから選びたいところ。
この価格でエースを選べる
1.5万円台で収まる価格は、安価な無名ブランドよりも安心感があり、それでいて3万円前後のモデルほどの負担もない。エースの中でも手に取りやすい価格に収まっており、品質と価格のバランスで選びやすい。
2〜3泊に収まる使いやすいサイズ
Sサイズの機内持ち込み対応で、容量は34L。2〜3泊の旅行や出張にちょうどいい大きさで、大きすぎて扱いにくくなることもなく、小さすぎて荷物が入りきらないこともない。持ち運びやすさと収納量のバランスが取りやすいサイズになっている。
荷物が増えたときに対応できる拡張機能
ファスナー操作で容量を39Lまで拡張できる仕様。行きはコンパクトに使い、帰りに荷物が増えた場合だけマチを広げるといった使い方ができる。エキスパンド部分には外側と内側の両方からアクセスできるポケットも備えており、すぐ取り出したい小物を入れておくのにも使いやすい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
-
第1577回
トピックス【お得】公式18万円台のMacBook Air 13インチが、Amazonなら17万円台で購入可能！
-
第1538回
トピックスこれこそ“省スペース高性能デスクトップ”。ほぼ置くだけで使える27インチ一体型PCが16万円台
-
第1537回
トピックスえ、これ9,990円でいいの？ “そのまま渡せる”キッズタブレット「Amazon Fire HD 8 キッズプロ」が半額
-
第1536回
トピックススマホ写真をそのままシールにできる！ 手帳や推し活で貼れるキヤノンのフォトプリンターが22％オフ
-
第1534回
トピックス好きなタイミングで炊きたてが食べられる「弁当箱炊飯器」が20％オフの5,555円。
-
第1531回
トピックス削りを抑えた構成でこの価格。32GBメモリ＋水冷のマウス製ゲーミングPCが割引中
-
第1530回
トピックス【21％オフ】Ryzen 7＋16GB＋Office込み。それでも10万円台の15.6型ノート
-
第1529回
トピックス迷ったらこのあたり。mouseの16GBメモリ＆3年保証の15.6型ノートが11万円前後に
- この連載の一覧へ