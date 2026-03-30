好きなタイミングで炊きたてが食べられる「弁当箱炊飯器」が20％オフの5,555円。

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THANKO 弁当箱炊飯器「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」をチェック！

THANKOの弁当箱炊飯器「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」がAmazonで割引対象。参考価格6,980円のところ、20％オフの5,555円で販売中。

すべて自炊するのは面倒だけど、ご飯だけはちゃんと食べたい。そんな“半自炊”のスタイルに合うのが、この弁当箱炊飯器。おかずは買ってきて、ご飯だけ炊きたてにする、という使い方ができる。実際に使っている人からも「炊きたてが食べられるだけで満足感が変わる」といった声があり、手軽さと食事の質を両立できる。

最短14分で炊ける

最短14分で炊き上がるので、食べるタイミングに合わせてご飯を用意できる。食べる分だけその都度炊けるのが特徴。

小さくても、ちゃんと炊けて使いやすい

高火力で全体を加熱する構造になっていて、ムラなく炊き上がる。動作音は控えめで、蒸気も少なめなので、職場などでも使いやすい。

弁当箱サイズで持ち出せる

幅240×奥行き100×高さ80mmのコンパクトサイズで、バッグにも収まりやすい。電源があれば使えるため、自宅だけでなく職場や出先でも使える。