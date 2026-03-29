削りを抑えた構成でこの価格。32GBメモリ＋水冷のマウス製ゲーミングPCが割引中

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ゲーム用にデスクトップを探していると、「どこを優先すればいいのか」で迷うことが多い。メモリなのか、冷却なのか、それともグラフィックスなのか。そのあたりをバランスよく押さえた構成になっているのが今回のモデルだ。

ゲームしながらでもそのまま使い続けられる

メモリは32GB（16GB×2）を搭載しており、複数のアプリを同時に使う場面でも扱いやすい構成で、一般的な16GB構成と比べて余裕を持って使いやすい点が特徴だ。

冷却まわりを最初から押さえた構成

CPUクーラーには240mmラジエーターの水冷方式を採用しており、発熱の大きい処理を想定した冷却構成になっている。冷却まわりも含めて最初から組み込まれている点がこのモデルの特徴だ。

グラフィックス側までちゃんと押さえている

グラフィックスにはAMD Radeon RX 9060 XTを搭載し、ビデオメモリは16GB（GDDR6）を備えている。グラフィックス側のメモリ容量も含めた構成になっている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 5700X

【グラフィックス】AMD Radeon RX 9060 XT（ビデオメモリ：16GB）

【メモリ】32GB（16GB×2）

【ストレージ】1TB SSD（NVMe Gen4）

【OS】Windows 11 Home