このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1531回

削りを抑えた構成でこの価格。32GBメモリ＋水冷のマウス製ゲーミングPCが割引中

2026年03月29日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】マウスコンピューター ゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG」をチェック！

　マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG」がAmazonタイムセール対象。参考価格279,800円のところ、10％オフの251,800円で販売中。

　ゲーム用にデスクトップを探していると、「どこを優先すればいいのか」で迷うことが多い。メモリなのか、冷却なのか、それともグラフィックスなのか。そのあたりをバランスよく押さえた構成になっているのが今回のモデルだ。

アマゾンでマウスコンピューター ゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG」を入手

ゲームしながらでもそのまま使い続けられる

　メモリは32GB（16GB×2）を搭載しており、複数のアプリを同時に使う場面でも扱いやすい構成で、一般的な16GB構成と比べて余裕を持って使いやすい点が特徴だ。

冷却まわりを最初から押さえた構成

　CPUクーラーには240mmラジエーターの水冷方式を採用しており、発熱の大きい処理を想定した冷却構成になっている。冷却まわりも含めて最初から組み込まれている点がこのモデルの特徴だ。

グラフィックス側までちゃんと押さえている

　グラフィックスにはAMD Radeon RX 9060 XTを搭載し、ビデオメモリは16GB（GDDR6）を備えている。グラフィックス側のメモリ容量も含めた構成になっている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 5700X

【グラフィックス】AMD Radeon RX 9060 XT（ビデオメモリ：16GB）

【メモリ】32GB（16GB×2）

【ストレージ】1TB SSD（NVMe Gen4）

【OS】Windows 11 Home

アマゾンでマウスコンピューター ゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG」を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
￥110,162
2
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
￥60,500
3
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥135,000
4
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - シルバー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - シルバー
￥177,333
5
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 7 8840HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90028JP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 7 8840HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90028JP ノートPC
￥118,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,273
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
7
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,599
8
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥2,121
9
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,680
10
エルパ(ELPA) 扉付タップラン 電源タップ 延長コード 125V 3m 3個口 ホワイト WBT-N3030B(W)
エルパ(ELPA) 扉付タップラン 電源タップ 延長コード 125V 3m 3個口 ホワイト WBT-N3030B(W)
￥841

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン