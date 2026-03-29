Amazonセール情報大紹介！ 第1530回
【21％オフ】Ryzen 7＋16GB＋Office込み。それでも10万円台の15.6型ノート
2026年03月29日 19時00分更新
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【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502NAQ）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502NAQ）」がAmazonタイムセール対象。参考価格139,800円のところ、21％オフの109,800円で販売中。
「そこまで性能はいらない」と思っていても、実際にはブラウザやOffice、ちょっとした作業を同時に動かすことが多い。気づけば“それなりのスペック”を求めている状態になっていることも少なくない。Vivobook 15は、ブラウザやOfficeを同時に使う普段の使い方にも対応できる1台だ。
普段使いで困りにくいスペック
メモリ16GBあることで、ブラウザやOfficeを同時に使う場面でも動きが極端に重くなりにくく、ストレージも512GBあるため写真や書類をためていく用途でも容量不足になりにくい。日常用途で使う分には、性能面で困る場面は出にくい構成だ。
Office付きで、買ってすぐ使い始められる
Microsoft 365 Personal（24か月版）が最初から付いているので、WordやExcelなどを別で用意する必要がなく、パソコンを開いてすぐに書類作成や作業に入れる。「あとからOfficeをどうするか考える」必要がないのは、実際の使い始めで差が出るポイントだ。
画面サイズとキー配置で作業しやすい
15.6型のディスプレイとテンキー付きキーボードを備えており、文字入力や数字入力がしやすく、画面もある程度広さがあるため複数のウィンドウを並べて使う場面でも扱いやすい。自宅での作業用としても使いやすい仕様になっている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
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