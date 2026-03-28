迷ったらこのあたり。mouseの16GBメモリ＆3年保証の15.6型ノートが11万円前後に

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【Amazonタイムセール】マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse A5」をチェック！

マウスコンピューターの15.6型ノートPC「mouse A5」がAmazonタイムセール対象。参考価格123,800円のところ、11％オフの109,800円で販売中。

ノートPCって見ていくと、どれもそれっぽく見えて決めづらい。結局、メモリ16GBくらいは欲しいし、保証も長いほうがいい。こういう条件で絞っていくと、mouse A5は候補に入ってきそう。

普段使いから仕事まで使える構成

メモリ16GB（8GB×2）とAMD Ryzen 5 7430Uプロセッサーを搭載。ブラウザや書類作成、オンライン会議といった日常的な作業をまとめてこなす用途が想定された構成になっている。

3年保証と電話サポートに対応

3年間のセンドバック修理保証に加えて、24時間365日の電話サポートに対応。購入後のトラブルや設定面でも問い合わせ先が用意されている。

外部接続や有線LANにも対応

USB Type-C（給電・映像出力対応）やHDMI、有線LANポートを搭載。ディスプレイ出力はHDMIとUSB Type-Cに対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB（8GB×2）

【ストレージ】500GB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）

【OS】Windows 11 Home

【保証】3年保証