Amazonセール情報大紹介！ 第1529回
迷ったらこのあたり。mouseの16GBメモリ＆3年保証の15.6型ノートが11万円前後に
2026年03月28日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse A5」をチェック！
マウスコンピューターの15.6型ノートPC「mouse A5」がAmazonタイムセール対象。参考価格123,800円のところ、11％オフの109,800円で販売中。
ノートPCって見ていくと、どれもそれっぽく見えて決めづらい。結局、メモリ16GBくらいは欲しいし、保証も長いほうがいい。こういう条件で絞っていくと、mouse A5は候補に入ってきそう。
普段使いから仕事まで使える構成
メモリ16GB（8GB×2）とAMD Ryzen 5 7430Uプロセッサーを搭載。ブラウザや書類作成、オンライン会議といった日常的な作業をまとめてこなす用途が想定された構成になっている。
3年保証と電話サポートに対応
3年間のセンドバック修理保証に加えて、24時間365日の電話サポートに対応。購入後のトラブルや設定面でも問い合わせ先が用意されている。
外部接続や有線LANにも対応
USB Type-C（給電・映像出力対応）やHDMI、有線LANポートを搭載。ディスプレイ出力はHDMIとUSB Type-Cに対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 7430U
【メモリ】16GB（8GB×2）
【ストレージ】500GB SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）
【OS】Windows 11 Home
【保証】3年保証
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
-
第1524回
トピックス毎日使うバッグは結局こういうの。雨も荷物も気にせず使えるノースの定番リュックが割引
-
第1523回
トピックス約1.46kgの軽量ボディにRTX搭載。ASUSの14型ゲーミング、メモリ32GBモデルが割引
-
第1521回
トピックス軽さと性能のバランスが取れた王道モバイルPCが9万円切り。ASUSのRyzen 7搭載14型Vivobookがタイムセール
-
第1520回
トピックスソファやカーペット、こんなに汚れてた？ 汚水が見える布洗浄クリーナーが割引
-
第1519回
トピックスこのスニーカー、軽すぎる……！ 通常の半分の軽さ、片足が約190gのモデルが3000円
-
第1518回
トピックスえっ、Amazonブランドのスーツケース？ 長期旅行サイズの大型キャリーが6,000円台
-
第1517回
トピックスOffice付きでそのまま使える。HPの16GBメモリ搭載コスパ万能ノートが112,980円
-
第1514回
トピックス余裕のスペック。mouseのCore i7＋RTX＋32GBノートが124,800円に。この構成がセール価格
- この連載の一覧へ