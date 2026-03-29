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Amazonセール情報大紹介！ 第1528回

一発勝負じゃない枕？高さも硬さも調整できるジェル枕が割引中

2026年03月29日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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【Amazonで13％オフ】GOKUMIN ジェル枕をチェック！

　「GOKUMIN ジェル枕」がAmazonで割引対象。過去価格15,998円のところ、13％オフの13,998円で販売中。

　枕選びって意外と難しい。高さが少し違うだけでも寝心地は変わるし、「なんとなく合っていない」と感じながら使い続けている人も多い。このモデルは、高さや硬さを調整しながら自分に合わせて使えるタイプの枕だ。

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高さと硬さを細かく調整できる

　この枕は、高さだけでなく硬さの違う調整シートを組み合わせて使えるのが特徴。低反発・高弾性・高反発の3種類が用意されていて、1cm単位で高さを調整できる。使いながら自分に合うバランスを探していける構成になっている。

ハニカムジェルで頭の重さを分散

　表面のジェルはハニカム構造になっていて、頭の重さを分散するように支える作り。沈みすぎず浮きすぎないバランスで、頭の一部に重さが集中しにくいのが特徴だ。

丸洗いできて手入れしやすい

　ジェル部分は水洗いできる仕様で、汗や汚れが気になったときも手入れしやすい。通気性もありムレにくいため、長時間使う枕でも扱いやすい。

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