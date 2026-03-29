Amazonセール情報大紹介！ 第1527回
安い4Kにありがちな削りすぎ感が少ない。27インチで高さ調整・ピボット対応、2.4万円
2026年03月29日 12時00分更新
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【Amazonで20％オフ】JAPANNEXT 27インチ液晶モニター「JN-IPS27U2-HSP」をチェック！
JAPANNEXTの27インチ液晶モニター「JN-IPS27U2-HSP」がAmazonで割引対象。参考価格30,481円のところ、20％オフの24,384円で販売中。
4Kモニターは価格が下がってきている一方で、「安いモデルだと使い勝手が不安」という声もある。高さ調整やピボット機能の有無など、日常的な使い勝手に関わる部分は見落とされがちだ。本製品は、そうした基本を押さえつつ価格も抑えたモデルだ。
4K解像度で複数のウィンドウを同時に表示できる
4K（3840×2160）解像度に対応しており、フルHDの約4倍の情報量を表示できる。複数のウィンドウを同時に開いても画面に余裕があり、作業スペースを広く使える。 27インチサイズのため、表示内容を整理しながら使いやすい。
ピボット対応で縦表示にも切り替えられる
スタンドは高さ調整に対応しており、ピボット（縦回転）機能も備える。用途に応じて縦表示に切り替えることができるため、表示スタイルを変えて使えるのがポイント。 高さ調整も含めて、設置環境に合わせて位置を調整できる。
HDMI×2とDisplayPort×2で複数機器に対応
HDMI 2.0を2系統、DisplayPort 1.4を2系統備えており、複数の機器を接続して使える。 VESAマウント（75×75mm）にも対応しているため、モニターアームへの取り付けも可能。スピーカーも内蔵されている。
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