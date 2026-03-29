スペックもOfficeもこれで困らない。安心して選べるNECの国産ノートが11万円台に

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【Amazonタイムセール】NEC 15.3型ノートPC「LAVIE N15 Slim」をチェック！

NECの15.3型ノートPC「LAVIE N15 Slim」がAmazonタイムセール対象。過去価格133,100円のところ、14％オフの114,800円で販売中。

ノートPCを選ぶとき、あとで困らないようにと考え始めると、性能やOfficeの有無まで気になってなかなか決めきれない。このモデルは、そうしたポイントを最初から揃えているので、余計なことを考えずに選びやすい。

Ryzen 5＋16GBメモリの構成

AMD Ryzen 5 7535HSプロセッサーとメモリ16GBを搭載。ブラウザや書類作成、動画視聴など日常的な作業を同時に進めても動きが重くなりにくく、複数のアプリを開いたままでも使いやすい構成になっている。

Office Home & Business 2024を搭載

Microsoft Office Home & Business 2024があらかじめ用意されており、購入後すぐにWordやExcelを使える。あとからソフトを用意する必要がなく、初期設定が終わればそのまま作業に入れる。

15.3型ディスプレイと約1.6kgのサイズ

15.3型WUXGA（1920×1200）ディスプレイを搭載し、作業スペースを確保しやすい。重量は約1.6kgに収まっており、自宅での使用だけでなく、必要に応じて持ち出して使うこともできるサイズ感になっている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7535HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.3型 WUXGA（1920×1200）IPS

【重量】約1.6kg

【OS】Windows 11 Home

【Office】Microsoft Office Home & Business 2024