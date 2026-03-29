Amazonセール情報大紹介！ 第1525回
数年使うなら、このクラス。Ryzen AI 7＋32GBメモリのLenovo IdeaPad Slim 5がタイムセール中
2026年03月29日 12時00分更新
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【Amazonタイムセール】Lenovo 14型ノートPC「IdeaPad Slim 5（83HX0064JP）」をチェック！
Lenovoの14型ノートPC「IdeaPad Slim 5（83HX0064JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格230,780円のところ、10％オフの207,000円で販売中。
どうせ買い替えるなら、数年は快適に使い続けたい。だったら最初から少し余裕のあるモデルを選んでおきたい。Ryzen AI 7＋32GBメモリを備えたこのモデルなら、そうした使い方にも向く。いまはタイムセール対象。
同時にいろいろ開いても止まりにくい
ブラウザでタブをいくつも開いたまま、ExcelやPowerPointを使うような場面でも扱いやすい構成。メモリ32GBあると、複数のアプリを同時に立ち上げやすい。SSDも1TBあるので、容量を気にしながら使う場面も減る。
家でも外でも同じ1台で使いやすい
14型サイズで、机の上でも外でも扱いやすい大きさ。約1.39kgなのでカバンに入れて持ち出すことも現実的。自宅と外出先を行き来して使う場面にもなじみやすい。
買ってすぐに使い始められる
Officeが最初から入っているので、WordやExcelを使える。USB Type-CやHDMIなどのポートも揃っている。追加で用意するものが少なく、手元に届いたあとそのまま使い始めやすい。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 7 350
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】14.0型 WUXGA OLED（1920×1200）
【重量】約1.39kg
【OS】Windows 11 Home
【Office】Microsoft 365 Basic（1年）＋Office Home & Business 2024
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