Amazonセール情報大紹介！ 第1524回
毎日使うバッグは結局こういうの。雨も荷物も気にせず使えるノースの定番リュックが割引
2026年03月28日 14時00分更新
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【Amazonで30％オフ】THE NORTH FACE リュック「BC Fuse Box II（NM82255）」 をチェック！
THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）のリュック「BC Fuse Box II（NM82255）」がAmazonで割引対象。参考価格19,000円のところ、30％オフの13,300円で販売中。
毎日使うリュックは、結局安心して使い続けられるモデルに落ち着きやすい。通勤や日常で荷物を持ち歩く機会が多いほど、容量や丈夫さに余裕のある定番タイプを選び直したくなるもの。こうした実用的なリュックが割引で見られるタイミングは押さえておきたい。
大きく開いて中身を整理しやすい収納構造
メイン収納は大きく開く作りで、中の荷物をまとめて出し入れしやすい構造。内部には15インチまで対応するPCスリーブや、取り外し可能なインナーオーガナイザーを備えている。容量30Lの収納力を活かし、荷物をまとめて持ち運びやすい仕様になっている。
ボックス型の構造で荷物をまとめて収納しやすい
箱型に近い構造を採用したデザインで、容量30Lの荷物をまとめて収納しやすい。ショルダーハーネスやチェストストラップも備えており、荷物が多い場面でも背負って持ち運びやすい仕様になっている。
水や汚れに配慮した素材を採用した実用設計
本体には耐摩耗性に配慮したTPEラミネート素材を使用。水や汚れが付きにくい特性を持ち、屋外での使用や日常使いを想定した仕様となっている。長く使う前提の定番モデルらしい素材構成もポイントだ。
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