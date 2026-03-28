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Amazonセール情報大紹介！ 第1523回

約1.46kgの軽量ボディにRTX搭載。ASUSの14型ゲーミング、メモリ32GBモデルが割引

2026年03月28日 12時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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【Amazonで14％オフ】ASUS 14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14（FA401UH）」をチェック！

　ASUSの14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14（FA401UH）」がAmazonで割引対象。参考価格289,800円のところ、14％オフの249,800円で販売中。

　ゲーミングノートは高性能になるほど本体も重くなりやすく、持ち歩くつもりで買っても結局は家に置いたままになりがちだ。外でも同じ環境で作業したいと思っていても、ゲーミングノートだと重さやサイズが気になることは多い。だからこそ、重さを理由に迷っている人は一度チェックしておきたい。

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持ち出して使える主力ゲーミング

　本体重量は約1.46kg。多くのゲーミングノートが2kg前後ある中では軽めの部類に入り、自宅だけでなく外出先でも使うことを前提に考えやすい。14型のサイズは設置スペースを取りにくく、自宅と同じ使い方を外でも続けたい人には現実的なサイズだ。

RTX搭載で余裕のある構成

　GeForce RTX 5050 Laptop GPUとメモリ32GBを搭載し、ゲームだけでなく動画編集や複数のソフトを同時に使う場面にも対応しやすい。性能面で不足を感じにくく、1台で幅広い用途をこなしたい人にも向く仕様になっている。

滑らかさと解像感を両立したディスプレイ

　165Hz表示に対応した2.5Kディスプレイを採用。動きの速いシーンでも表示が追いつきやすく、細かな表示も確認しやすい。ゲーム用途に加え、普段の作業や映像確認などにも使いやすい構成だ。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 260

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU

【メモリ】32GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14型 2,560×1,600（165Hz・ノングレア）

【重量】約1.46kg

【バッテリー駆動】最大約18.1時間

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