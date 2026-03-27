このスニーカー、軽すぎる……！ 通常の半分の軽さ、片足が約190gのモデルが3000円

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身軽に履ける一足があるだけで、ちょっとした外出や近所の用事も動きやすくなる。軽量スニーカーは普段履きとして使いやすく、通気性のよいモデルは暑い時期にも履きやすい。

片足約190gの軽さで足運びが軽くなる

メンズサイズ（27.5cm）で片足約190gの軽量設計。一般的なスニーカーより重さを感じにくく、歩いているあいだの足の動きを妨げにくい。近所の買い物や駅までの移動など、日常の外出でも軽さを実感しやすい。

通気性のあるメッシュとOrthoLiteインソールを採用

アッパーには通気性のよいメッシュ素材を採用。軽量で涼しく履ける仕様となっている。インソールにはOrthoLiteを採用し、軽量性やクッション性、通気性、抗菌性に配慮。取り外して洗える点も特徴のひとつだ。